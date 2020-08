Inaugurati i nuovi spogliatoi alla Palagina, investimento da 245mila euro

Senza dare particolare diffusione preventiva all’evento, per evitare assembramenti, è stata inaugurata un’opera molto importante, che risulterà determinante per l’attività sportiva all’impianto sportivo della Palagina, nella zona di Via Nova a Pieve a Nievole.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, gli assessori Lida Bettarini e Erminio Maraia, insieme al presidente della società Giovani Via Nova Osvaldo Romani, che ha in gestione l’impianto, e il parroco Don Alberto Tampellini, che ha benedetto la struttura.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 245mila euro, era stato pianificato negli anni scorsi, ma è risultato veramente strategico in questa fase in cui la ripresa dell’attività agonistica sarà fortemente condizionata dalla possibilità di disporre di spazi adeguati alle stringenti normative anticontagio.

I lavori hanno riguardato la realizzazione dell’ampliamento degli spogliatoi che permetteranno alle varie squadre di ragazzi, circa 300, che compongono le squadre della importante società Giovani Via Nova, di effettuare in sicurezza allenamenti e gare, permettendo alla società di continuare a organizzare i tornei giovanili e ospitare importanti squadre professionistiche per gli allenamenti di rifinitura, come è accaduto recentemente.

Una opera pubblica che ha premiato la progettualità d’avanguardia del comune di Pieve a Nievole, dato che il costo dell’opera è stato interamente coperto da un contributo statale, erogato dal Cipe a fondo perduto, pari a 245mila euro, grazie a una serie di elementi che componevano il progetto e che sono molto innovativi sul piano energetico, come l’impianto fotovoltaico che renderà ecologico il riscaldamento dell’acqua per i servizi e non solo.

Il nuovo blocco di spogliatoi è stato collocato parallelamente all’edificio esistente, cui si collega con una copertura leggera in acciaio, per un totale di circa 150 metri quadri, ad un unico piano, alto circa 4metri, con un collegamento di sicurezza con il terreno di gioco sul quale si proietta la struttura. Gli spogliatoi sono dotati di tutti i servizi necessari, compresa una adeguata disposizione dei locali per gli arbitri di sesso femminile, che sono sempre più presenti sui campi di gioco.

“Avevamo pianificato l’operazione in un momento in cui non potevamo sapere della pandemia , ottendendo il pieno finanziamento, e ora tutto questo assume ancora maggiore importanza per la sicurezza dei tanti ragazzi che utilizzano la struttura- ha dichiarato il sindaco Gilda Diolaiuti-. Un particolare rigraziamento va, oltre ai presenti, all’ufficio tecnico comunale che ha saputo interpretare i temi del bando e per avere rispettato i tempi in modo da essere a disposizione per la nuova stagione”.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole