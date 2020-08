La Bellaria Pallavolo Pontedera riparte in sicurezza

La Bellaria Pallavolo Pontedera nel pieno rispetto dei protocolli Federali e delle norme governative si appresta a ripartire per la stagione agonistica di Pallavolo, confermando uno staff tecnico di altissimo livello fra cui Nicola Manetti e Matteo Maltinti entrambi con diverse finali nazionali giovanili nel loro palmares ed il livornese Luca Renai, alla seconda stagione dopo un ottimo lavoro nel florido vivaio della Pallavolo Livorno.



Ripartire è una sfida che ci affascina affermano i dirigenti, con organizzazione e rispetto per le regole affronteremo la nuova stagione.

Ricordiamo che è possibile effettuare prove gratuite per le nostre squadre secondo le seguenti indicazioni:

2010/09/08/07 anche per le bambine che non hanno mai praticato pallavolo.

2006/05/04 solo se si è già praticato la pallavolo a livello agonistico

Fonte: Ufficio Stampa