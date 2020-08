Meteo, temporali forti in Metrocittà Firenze esclusa Empolese Valdelsa

Lunedì 24 agosto. Codice giallo per tutto il territorio (tranne Empolese Valdelsa)

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo, lunedì 24 agosto 2020, per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e temporali forti per tutte le aree della Metrocittà ad esclusione del Valdarno inferiore (Empolese Valdelsa).

Dalla tarda mattinata precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente forti. Possibilità di colpi di vento e grandinate.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa