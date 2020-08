Ragazza denuncia violenza sessuale, 4 indagati nel Livornese

Quattro ragazzi, tutti maggiorenni, sono indagati per violenza sessuale nei confronti di una ragazza, anche lei maggiorenne, che ha denunciato il fatto ai carabinieri nei giorni scorsi. La notizia è riportata oggi da Il Tirreno. La violenza sarebbe avvenuta intorno a Ferragosto sul litorale Livornese. In corso tutti gli accertamenti da parte degli investigatori, sotto il coordinamento della procura di Livorno. Il terribile episodio sarà chiarito dalle autorità, che stanno ricostruendo la serata della giovane turista e dei ragazzi indagati per violenza sessuale.