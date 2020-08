Allerta codice giallo per domani 24 agosto dalle 10 alle 21 per temporali forti e rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’, che comprende i corsi d'acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda anche il Comune di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa