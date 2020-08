Scuola, Toccafondi e Grazzini (IV): "Allarme per mancanza di custodi e docenti a Firenze"

“L’allarme delle scuole fiorentine, causato dalla notizia che a fronte dei circa cinque collaboratori in più richiesti da ogni scuola, ne arriveranno uno o massimo due, conferma il problema che avevamo sollevato qualche settimana fa: il criterio scelto dal ministero per il riparto delle risorse aggiuntive è basato su dati non oggettivi. Assegna infatti il 50% in base richieste degli USR. Ma chi ha controllato se le richieste sono state sovradimensionate rispetto alle reali necessità?”

Così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva capogruppo in Commissione Cultura, e Francesco Grazzini, coordinatore provinciale del partito.

“Guardando i dati, ci siamo accorti che alcune Regioni, simili alla Toscana per numero di scuole e di alunni, hanno chiesto risorse molto maggiori. Il rischio è quindi quello di penalizzare chi è stato onesto e ha richiesto solo quello di cui aveva bisogno. Se si fosse basato il riparto solo sulla popolazione scolastica, solo in Toscana sarebbero arrivati 5,5 milioni in più, che significano circa 200 unità tra personale docente e non docente” Proseguono i due esponenti fiorentini di Italia Viva

“L’avvio del prossimo anno scolastico sarà particolarmente delicato dal punto di vista dell'organizzazione e dell'igiene. Per questo figure come quelle dei docenti e dei collaboratori scolastici diventano ancor più fondamentali perché i ragazzi, dopo sei mesi, possano tornare finalmente nelle loro classi, in totale sicurezza” Concludono Toccafondi e Grazzini

Fonte: Ufficio Stampa