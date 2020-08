Tre titoli per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti alla manifestazione valida per l'assegnazione dei titoli regionali assoluti e promesse, tenutasi a Firenze il 17 e 18 Agosto scorsi.

In particolare i risultati migliori sono arrivati con le vittorie ottenute nella 4x400 dalle atlete Elettra Salvadori, Matilde Carboncini, Erica Rossi e Stefania Dallasta, con il tempo di 4:13.82. Vittoria tra le promesse anche per Elettra Salvadori nei 200 con il buon tempo di 1:02.40 e per Alessia Bylykbashi nel salto in lungo con 5.71.

Si segnalano le buone prove anche di Stefania Dallasta negli 800 con 2:18.25, Caterina Ingretolli nel Disco, con un lancio di 38.45 ed Erin Ackon e Adama Niang nel salto triplo, rispettivamente con 10.99 e 10.57.

Importante menzionare anche l'ottimo quinto posto nazionale in Val di Susa nel cross, raggiunto dalla portacolori della Toscana Atletica Empoli Greta Settino tra le allieve (prima tra le toscane), nel Tricolore di Corsa in Montagna.

Prestazioni che, nonostante il forzato stop dovuto al lockdown causa Covid, fanno ben sperare in vista delle importanti gare che attendono le atlete empolesi.

Fonte: Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti