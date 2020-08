Trovato senza vita nel suo ristorante a Firenze, indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto il 22 agosto nella sua attività commerciale nel centro storico di Firenze dalla polizia che indaga sull'accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura.

L'uomo, 44 anni, era il titolare di un ristorante del centro e si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Gli accertamenti stanno cercando di stabilire le cause del gesto.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)