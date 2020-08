Ultima settimana con Jewish Tuscany Summer Tour, in programma alla Sinagoga e Museo ebraico di Firenze

Ultima settimana di agosto ricca di appuntamenti proposti dalla Sinagoga e Museo ebraico di Firenze all’interno della rassegna estiva Jewish Tuscany Summer Tour, una esperienza immersiva nella cultura ebraica e del suo ricco patrimonio di memoria, tradizioni e spazi da scoprire.

Lunedì 24 agosto alle 10, visita guidata al Cimitero monumentale ebraico di viale Ariosto che, con le sue cappelle in stile neo-rinascimentale, la piramide egizia e una storia di oltre due secoli, è uno dei luoghi più suggestivi da scoprire. Martedì 25 agosto alle 16.30, è invece in programma il laboratorio didattico per bambini (età indicata dai 5 ai 10 anni) Una visita molto speciale! Oggetti rituali, personaggi biblici e letture animate... in cui i partecipanti potranno visitare il Museo e conoscere gli oggetti conservati nelle teche, il loro significato e utilizzo, conclude l’attività una lettura animata di storie su fatti e personaggi biblici.

Ultimo incontro, mercoledì 26 agosto alle 16,30, con il ciclo legato alla conoscenza delle tappe fondamentali della cultura ebraica, dopo i temi della nascita, bar mitzva e matrimonio, l’appuntamento si sofferma, attraverso oggetti, simboli e testimonianze, sul tema lutto e della morte nell’ebraismo.

Infine ogni martedì, giovedì e domenica sono in programma (alle 16.30) speciali visite guidate per conoscere gli ambienti della Sinagoga e la loro funzione, oltre a elementi della cultura ebraica come il calendario, il ciclo delle feste e della vita insieme ad approfondimenti sulla storia della Comunità ebraica fiorentina.

Le attività sono proposte da CoopCulture in collaborazione con la Comunità ebraica di Firenze, e hanno un costo di 5 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto al Museo, più prevendita se prevista. Informazioni e prenotazioni a prenotazioni@coopculture.it o al numero 848082380 (06 39967138 da cellulare) dal lunedì al venerdì con orario 9-13. Gli eventi proposti si svolgono nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento interpersonale.

Fonte: Ufficio Stampa