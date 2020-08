Dal Ministero 10mila euro per la biblioteca Balducci di Montespertoli

In arrivo dal Mibact 10mila euro per la biblioteca comunale E. Balducci di Montespertoli. Il contributo è stato assegnato giovedì 20 agosto. Il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, aveva infatti firmato il 4 giugno scorso il decreto n. 267, al fine di sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, agli editori, ai distributori, agli autori. In quel decreto si prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali, che avrebbero potuto arricchire i propri cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno tre librerie presenti sul proprio territorio.

Giovedì 20 agosto è stato pubblicato il D.D.G n. 561 dove si procede all'individuazione degli Enti ammessi al contributo ed anche il Comune di Montespertoli, che a suo tempo aveva partecipato al bando di distribuzione delle risorse, risulta tra i beneficiari con l'assegnazione di 10mila euro.

Queste risorse assegnate permetteranno l'ampliamento delle collezioni librarie e permetteranno di sostenere le librerie locali. Il Comune di Montespertoli, in vista dell’acquisto di nuovi volumi, ha lanciato l’iniziativa ‘La biblioteca che piace a me!’, invitando tutti i cittadini a partecipare alla campagna acquisti suggerendo alcuni volumi.

Come si partecipa?

- Compilando il form al link: https://rebrand.ly/LibriBiblioteca

- In presenza, venendoci a trovare in Biblioteca

Cosa si può richiedere?

- Libri di narrativa e saggistica divulgativa per bambini, ragazzi e adulti

- Libri usciti negli ultimi due anni (2019-2020)

- DVD

Le proposte saranno valutate dallo Staff della Biblioteca che deciderà se acquistare il titolo e darà una risposta all’utente entro il mese di settembre. Se la segnalazione sarà accolta, l’utente sarà il primo a prendere in prestito ciò che ci ha suggerito.

Ricordiamo che la Biblioteca E. Balducci sarà chiusa al pubblico fino a sabato 29 agosto. Martedì 1 settembre la Biblioteca riaprirà al pubblico nella sede temporanea del Centro per la Cultura della Vite e del Vino ‘I Lecci’, Via Lucardese 74, con orario 15-19 (lun-ven) e 10-12 (sab). Per informazioni 0571/600228.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa