Lavori in via dei Neri, modifiche alla viabilità a Empoli

Nella mattinata di mercoledì 26 agosto 2020 dalle 8 alle 20, la viabilità veicolare in Via dei Neri, nel tratto compreso tra Via Leonardo da Vinci a Via Santo Stefano, subirà un provvedimento temporaneo di chiusura al transito, per consentire alcuni lavori con cestello elevatore.

L’accesso, dunque, a Piazza del Popolo sarà consentito dal secondo tratto di Via Ridolfi. Si potrà accedere da Via Ferrucci attraverso Via Giuseppe del Papa in quanto la telecamera di controllo sarà disattivata nell’arco di tempo utile ai lavori previsti.

Al termine la circolazione potrà riprendere normalmente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa