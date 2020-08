L'estate a Montespertoli finisce con il botto: in concerto Edoardo Brogi

Il programma nel dettaglio:

Lunedì 24 agosto - ore 21:30 - Domenico Mecca (Medico blogger) presenta ‘Oltre le catene’ presso ‘La Quinta’, giardini della scuola elementare N. Machiavelli. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Martedì 25 agosto ore 21:30 - Cinema all'aperto con il film 'Il Traditore’ presso ‘La Quinta’, giardini della scuola elementare N. Machiavelli. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Mercoledì 26 agosto

- Estate in Centro - dalle ore 20.00 musica dal vivo e cena all'aperto nelle vie del paese

- Estate in Cantina - dalle ore 18:00 - Piazza del Popolo - degustazioni di buon vino con il Podere Gualandi e l' Az. Agricola La Ripa Verde. Nel fine settimana sarà possibile visitare la cantina del Podere Gualandi (tel. 3493973026) e dell'Az. Agricola La Ripa Verde (tel. 3332492243).

Giovedì 27 agosto - ore 21:30 - Concerto con Edoardo Brogi 'Ritmo d'estate' in Piazza Machiavelli organizzato da ASD Montespertoli

I biglietti sono in vendita presso: Codex abbigliamento, Jack’s Bar (dalle ore 18 in poi) e online sul sito www.montespertolicalcio.it

Costo del biglietto 10€ (tutto il ricavato sarà devoluto alla scuola calcio). Posti a sedere limitati.

Domenica 30 agosto ore 21:30 - Cinema all'aperto con il film ‘Bohemian Rapsody’ presso ‘La Quinta’, giardini della scuola elementare N. Machiavelli. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Fino a domenica 30 agosto al Parco Urbano di Montespertoli ci sarà la Sagra della Pappardella, appuntamento classico della fine dell'estate.

Ricordiamo la mostra dedicata a Montespertoli - RIPARTIAMO da Montespertoli - mentre si percorre Via Sonnino.n

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa