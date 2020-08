'Lezioni di respiro', il programma della nuova edizione di Avamposti

“Lezioni di respiro” di Anne Tyler è un romanzo che, attraverso il viaggio, ripercorre ricordi e nostalgie, portando alla luce sentimenti come il dolore, la noia, la speranza.

Le stesse emozioni che abbiamo provato durante il lockdown. Una sospensione del tempo, un momento di riflessione sul vero senso della vita.

“Lezioni di respiro” è il titolo scelto per la nuova edizione di Avamposti, festival teatrale organizzato dal Teatro delle Donne di Calenzano (Firenze), in programma dall’11 al 20 settembre 2020 a Firenze, Calenzano e Sesto Fiorentino.

I luoghi del festival

Cortile di Villa Vogel

Via delle torri, 23 - Firenze

Teatro Manzoni

Via Mascagni, 18 - Calenzano (Firenze)

Biblioteca Civica e Cavea Civica

Via della Conoscenza, 11 - Calenzano (Firenze)

Programma Avamposti 2020 – LEZIONI DI RESPIRO

Inaugurazione

Venerdì 11 settembre ore 19 e ore 22

Cortile di Villa Vogel - via delle torri, 23 - Firenze

Teatro della Città

THE HANDMAID’S TALE - Il racconto dell’ancella

Tratto dal romanzo di Margaret Atwood

Traduzione di Camillo Pennati

Regia Graziano Piazza

Con VIOLA GRAZIOSI

PRIMA REGIONALE

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze

Immagina un futuro in cui le donne sono sorvegliate e divise in categorie secondo il colore dei vestiti: azzurro le Mogli; verde le Marte, domestiche; marrone le Zie, sorveglianti; rosso le Ancelle, uniche ancora in grado di procreare. Nessuna può disobbedire, pena la morte o la deportazione. Un “nuovo mondo” che attraverso le donne e il loro corpo cerca la sua legittimazione.

Il racconto dell’ancella è un romanzo distopico scritto nell’85 dalla canadese Margaret Atwood, tornato alle cronache per il grande successo della serie televisiva “The Handmaid’s Tale”, che ha ispirato i cortei di protesta di molte donne in tutto il mondo. Uno spunto di riflessione.

Sabato 12 settembre ore 19 e ore 22

Cortile di Villa Vogel - via delle torri, 23 - Firenze

Il teatro delle Donne

AMAMI SENZA TRUCCO!

Progetto e regia Andrea Muzzi

Con AZZURRA MARTINO

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze

Reading studio produttivo

Per un essere umano cambiare è un’impresa difficile. Se l’essere umano poi è un uomo, allora si può gridare direttamente al miracolo! Gli uomini non cambiano per pigrizia o perché semplicemente si piacciono così come sono, anche con i loro difetti. Anzi, soprattutto per i loro difetti. Gli uomini sono conservatori, anche quelli più rivoluzionari.

Lo spettacolo è un monologo introspettivo che attraversa con divertimento gli stati d’animo dell’abbandono; la speranza, la rabbia e la paura. E’ uno spettacolo che grazie alla testimonianza della vittima, Stefania, fotografa una categoria di persone che ti legano saldamente alla sofferenza, i narcisisti patologici!

Martedì 15 settembre ore 19 e ore 22

Cavea Civica - via della Conoscenza, 11 - Calenzano (Firenze)

Lunaria Teatro

CREATURA DI SABBIA

Dai romanzi “Creatura di sabbia” e “Notte fatale” di Tahar Ben Jelloun

Regia Daniela Ardini

Adattamento Daniela Ardini e Raffaella Azim

Con RAFFAELLA AZIM

Reading

Nell’adattamento scenico originale, Creatura di sabbia racconta di una fanciulla costretta a vivere in un corpo non suo: Mohamed/Zahra, cresciuta come uomo dal padre dopo la nascita di sette figlie femmine. Per conservare il patrimonio famigliare, assumendo il ruolo di capofamiglia, Mohamed accetta un matrimonio con la cugina, figlia dello zio al quale, per la legge coranica, sarebbe andata la parte principale dell’eredità. Dalla notte fatale in cui il padre muore, la fanciulla nascosta in un altro corpo, lentamente, si riappropria della sua identità.

Mercoledì 16 settembre ore 17

Biblioteca Civica - via della Conoscenza, 11 - Calenzano (Firenze)

Il teatro delle donne

FAVOLE&MERENDA

Spettacolo per bambini a cura di GIULIA AIAZZI

Segue merenda

Mercoledì 16 settembre ore 19 e ore 22

Cavea Civica - via della Conoscenza, 11 - Calenzano (Firenze)

Il teatro delle Donne

SOLILOQUI POETICI DEL MITO: LE ALTRE EROINE

Tratto da “Quarta Dimensione” di Ghiannis Ritsos

Di e con ELENA ARVIGO

Prima regionale

Lo scenario è mitologico, ma il poeta e la sua memoria individuale sono onnipresenti in ogni verso. Troia, Tebe, Argo sono allusivi archetipi dell’insensata catena di guerre, rivoluzioni e fratricidi di ogni tempo. Nella Quarta Dimensione il mito si estingue, evade dalla sua cornice. Entra la vita, con la sua pienezza ingombrante. I nomi sono perduti nel passato: Fedra, Antigone, Demetra, Elena. Di loro restano solo parole e statue ma finché le ricorderemo il tempo continuerà a tornare e non saremo soli. Ciò che conta è solo la vita presente, solida, calda, di carne e sangue.



Venerdì 18 settembre – ore 19 e ore 22

Teatro Manzoni - via Mascagni, 18 - Calenzano (Firenze)

Idiot Savant

TEORIA DEL NUMERO PERFETTO APPLICATA

ALLE STORIE DELL’UTOPIA SOCIALISTA

Ovvero l’impossibilità di dialogare

Di Filippo Renda

Con ANTONIO FAZZINI, FILIPPO RENDA

Studio produttivo di residenza

L’incontro tra due uomini. Si ritrovano a dover affrontare un dibattito pubblico ma capiscono in fretta di non aver assolutamente nulla in comune. Il primo è un matematico, fresco di dottorato in una delle più prestigiose università del globo, che cerca di divulgare il rapporto, a suo dire simbiotico, tra arte e matematica. Il secondo è un attore la cui storia famigliare l’ha portato a incontrare alcuni dei più grandi teorici e attivisti rivoluzionari, alcuni dei quali morti da secoli!

Sabato 19 settembre – ore 19 e ore 22

Teatro Manzoni - via Mascagni, 18 - Calenzano (Firenze)

Compagnia Pietribiasi - Tedeschi

in collaborazione con NoveTeatro, con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia, Selezione Visionari 2020-Kilowatt festival

PADRE D’AMORE, PADRE DI FANGO

Di e con CINZIA PIETRIBIASI

Musica e suoni Giorgia Pietribiasi

Immagini Ayanta Noviello, Cinzia Pietribiasi

Scene Giulia Drogo

Voce narrante Michele Zaccaria

Studio produttivo di residenza

Lo spettacolo racconta la storia di una relazione. Quella di una figlia con il proprio padre. Una storia vera che non viene raccontata ma piuttosto attraversata. Il luogo dove tutto accade è Schio, cittadina operaia in provincia di Vicenza. La piccola e industriosa città, che vede nascere e crescere grandi aziende tessili come la Lanerossi, negli anni ‘80 viene letteralmente sommersa dall’eroina, assistendo con indifferenza e paura all’annichilimento della generazione venti-trentenne dell’epoca. Gli spettatori sono convocati per essere testimoni di un atto d’amore. L’unica salvezza risiede in un inno collettivo alla vita.

Domenica 20 settembre – ore 19 e 22

Teatro Manzoni - via Mascagni, 18 - Calenzano (Firenze)

Il teatro delle donne

L’INGREDIENTE PERDUTO tapas

Di Stefania Aphel Barzini e Claudia Della Seta

Dal romanzo di Stefania Aphel Barzini

Regia Claudia Della Seta

Con CLAUDIA DELLA SETA e SOFIA DIAZ

Reading

La nuova produzione avrebbe dovuto debuttare il 6 marzo, giorno in cui hanno dovuto chiudere i teatri di tutt’Italia a causa del lockdown. In questa occasione vi proponiamo assaggi di alcuni dialoghi selezionati dello spettacolo.

Una donna e un viaggio alla ricerca della trama della sua vita, dentro i segreti della famiglia, per trovare i vincoli e i nessi dell’anima e del cuore. Che eredità le hanno lasciato gli avi per continuare a vivere? Che ingredienti? Sara, appassionata di cucina, sa che un’eredità c’è: la ricetta della parmigiana di melanzane.



Post Festival – 30 settembre/26 ottobre



Mercoledì 30 settembre ore 17

Biblioteca Civica - via della Conoscenza, 11 - Calenzano (Firenze)

Il teatro delle donne

FAVOLE&MERENDA

Spettacolo per bambini a cura di GIULIA AIAZZI

Segue merenda

Venerdì 16/sabato 17/domenica 18 ottobre ore 21

Teatro della Limonaia - via Gramsci, 426 - Sesto Fiorentino (Firenze)

Intercity Festival/Il teatro delle donne

DALLE STELLE

Di Silvia Calamai

Regia Fabio Mascagni

Disegno luci Andrea Narese

Con ANTONIO FAZZINI e ANNIBALE PAVONE

PRIMA ASSOLUTA

Lunedì 19 e lunedì 26 ottobre

Teatro Manzoni - via Mascagni, 18 - Calenzano (Firenze)

SENZA NOME

OSCAR DE SUMMA in residenza

Saggi CalenzanoTeatroFormazione

Teatro Manzoni - via Mascagni, 18 - Calenzano (Firenze)

Mercoledì 9 settembre ore 21

FEDERICA PIOVE

Reading degli allievi del terzo anno di corso

A cura di FRANCESCA SARTEANESI

Lunedì 21 settembre ore 21

STORIE DI OGNI GENERE

Reading degli allievi del corso di scrittura teatrale

A cura di Gherardo Vitali Rosati, Andrea Nanni, Antonio Fazzini

Venerdì 25 settembre ore 21

CECHOV IN QUARANTENA

Reading degli allievi del primo anno di corso

A cura di Roberto Andrioli

Sabato 26 settembre ore 21

NON LASCIARMI SOLO

Reading degli allievi del secondo anno di corso

A cura di Annibale Pavone

