Sofia Tonelli della Saltavanti Empoli convocata al collegiale nazionale della FGI

La ginnasta Sofia Tonelli della Saltavanti Empoli, tesserata Giglio Montevarchi per il campionato di Serie A, ha partecipato al Collegiale Nazionale Juniores di ginnastica artistica nell'accademia di Riccione dal 16 al 23 Agosto. A questo collegiale hanno potuto partecipare solo le migliori ginnaste d'Italia convocate direttamente dal direttore tecnico nazionale Enrico Casella per controlli tecnici.

Accompagnata in questa avventura dalla tecnica Silvia Ulivieri, Sofia si è impegnata al massimo e continuerà a farlo in vista delle prossime gare.