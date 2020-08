Tnt Empoli, Ginevra Taddeucci per tre volte vicina al podio ai campionati italiani Open 2020 in acque libere

Ginevra Taddeucci per tre volte vicina al podio ai campionati italiani Open 2020 in acque libere. La 23enne fiorentina, allenata dal dt del T.N.T. Empoli Giovanni Pistelli, ha collezionato un quarto e due quinti posti nelle gare disputate prima a Piombino e poi a Marina di Grosseto. In quella d’apertura dei 10 km, l’attuale portacolori delle Fiamme Oro ha centrato il miglior risultato giungendo 4a col tempo di 2’02”21 su 36 partenti. Anche nella prova seguente, sulla distanza di 2,5 km andata in scena a Piombino come la precedente, la nuotatrice maturata nelle piscine comunali al parco di Serravalle, ha sfiorato la medaglia arrivando 5a in 27’26”7 fra 72 concorrenti. In effetti, Ginevra Taddeucci aveva concluso settima, ma era stata preceduta da due avversarie di nazionalità diversa e dunque non in lizza per il titolo tricolore. Nel terzo appuntamento, a Marina di Grosseto, la specialista sulle lunghe distanze ha ottenuto la quinta piazza pure nei 5 km in 1h 00’07”4 con 70 fondiste al via. Da parte sua, la 24enne nazionale azzurra Diletta Carli delle Fiamme Oro, inserita da questa stagione nella squadra biancazzurra per la preparazione tecnico-atletica, ha acquisito la 10a posizione con 27’42”8. Nella sessione maschile, il 41enne Simone Ercoli, appartenente alle Fiamme Oro, ha terminato 17° la 5 km con 81 atleti al via in 58’52”1, mentre si è classificato 17° su 98 partenti nella 2,5 km con 26’14”2 dove il 18enne Alessio Daini ha intascato il 71° gettone in 29’21”.