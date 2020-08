Aggredisce la ex e la spoglia con violenza, 19enne ai domiciliari

Ha fatto salire in casa l'ex ragazzo di 19 anni. Lui si è avventato contro di lei, prima urlando, poi lanciando oggetti. Infine, una volta denudatosi, le ha strappato i vestiti di dosso bloccandola all'addome e al seno. Le grida della ragazza hanno allarmato i vicini di casa che hanno chiamato il 113. Questa la versione dell'assalto avvenuto a Firenze ai danni di una 19enne, che ha riportato graffi e contusioni ma che non ha voluto essere trasferita in ospedale. Il ragazzo è stato arrestato ed è finito ai domiciliari per violenza sessuale, si attende l'udienza di convalida.