Arrestato per spaccio due volte in meno di 48 ore

Un 24enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato due volte in 48 ore dai carabinieri di Firenze per spaccio. Il giovane è stato arrestato lo scorso sabato sera per spaccio di cocaina. Ieri mattina la scarcerazione, con l'applicazione del divieto di dimora nella provincia di Firenze. Il 24enne è stato poi accompagnato su sua richiesta alla tramvia verso le 12.30 spiegando di voler prendere il treno a Santa Maria Novella per lasciare la provincia. Intorno alle ore 15.30, però, i carabinieri lo hanno nuovamente sorpreso a spacciare cocaina ad un 36enne. Sequestrata la droga e quasi 300 euro. Stamani l'ulteriore udienza di convalida, all'esito della quale gli è stato applicato il divieto di dimora nella regione Toscana.