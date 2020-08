Banda ultralarga, Confindustria apprezza l'impegno di Gubitosi (Tim)

"Per un sistema produttivo di piccola e media impresa diffuso sul territorio, come quello fiorentino, i mesi del lockdown hanno dimostrato l'assoluta necessità di essere connesso in maniera sicura, veloce ed efficiente, per questo, dopo anni di ritardi, abbiamo letto con interesse e favore quanto dichiarato dal ceo di Tim Luigi Gubitosi riguardo all'esigenza di accelerare la diffusione della banda ultralarga in tutta Italia e, in particolare, nei distretti industriali". Così' il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi "con un plauso a quanto dichiarato qualche giorno fa dal ceo di Tim Luigi Gubitosi". "Il progetto di Tim di connettere tutti i nostri territori con una infrastruttura digitale adeguata - conclude - è un tassello fondamentale della strategia per la ripartenza della nostra economia e dimostra l'importanza, in questo momento, di una partnership sempre piu' stretta fra manifattura e servizi innovativi".