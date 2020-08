Chiusura della SP37 Galliano-Sant'Agata

Il 24 agosto, e fino al termine dei lavori, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito sia di veicoli che di pedoni la SP37 Galliano Sant'Agata all'altezza del ponte sul torrente Cornocchio, corrispondente alla progressiva chilometrica 8+400. Il ponte è situato in località Sant'Agata nel comune di Scarperia e San Piero in via S. Francesco.

La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte che consisteranno nella asportazione della pavimentazione, nella demolizione delle parti di calcestruzzo deteriorate, nella ricostruzione della soletta in cemento armato, nel risanamento corticale delle strutture in cemento armato e nella installazione di una nuova barriera di protezione guard rail.

Al termine dei lavori il ponte avrà una larghezza leggermente superiore a quella esistente.

La chiusura della strada comporterà inevitabilmente disagi ai residenti soprattutto della frazione di Sant'Agata. Per una parte dei movimenti e solo per le auto di piccola dimensione potrà essere utilizzato il ponte posto in via della Pieve attualmente a senso unico di marcia.

L'altra strada alternativa utilizzabile è la comunale di Gabbiano, che da Sant'Agata consente di ragiungere San Piero a Sieve.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa