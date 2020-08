Comeana: iniziati i lavori alla ciclopista 'Via degli Etruschi'

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione della ciclopista che corre sull’argine dell’Ombrone a Comeana, denominata “Via degli Etruschi”, a Comeana. La pista ciclabile parte dal confine con il territorio di Poggio a Caiano e seguendo il corso del torrente arriva fino al parcheggio di via Montefortini, percorrendo via Lombarda e via Etrusca.

Questo tratto di ciclopista si pone come tassello fondamentale di una visione più ampia: una rete di percorsi ciclabili interconnessi tra tutti i Comuni della piana. Quando anche i comuni limitrofi di Poggio a Caiano e Signa avranno messo in atto progetti similari, infatti, da qui sarà possibile raggiungere in bici il parco dei Renai e quindi la Ciclovia dell’Arno.

Nel frattempo, stanno procedendo i lavori per la pista ciclabile di Seano sull’argine del torrente Furba, che vanno a completare il progetto della pista già esistente, con l’obiettivo di unirla alla rete ciclabile di Poggio a Caiano una volta che sarà realizzata la passerella ciclopedonale sul torrente.

Oltre a promuovere la viabilità sostenibile, la realizzazione delle piste ciclabili sta contribuendo anche alla riqualificazione delle aree in cui queste ultime si vanno a sviluppare. Ai margini dei due cantieri che sono in corso in questi giorni, infatti, sono state ripulite zone in cui erano stati abbandonati rifiuti e che vertevano in stato degrado.

Rendere un luogo attraversabile a piedi o in bicicletta, e quindi far sì che venga quotidianamente frequentato, porta con sé l’incentivo ad una maggiore cura ed evita il formarsi di situazioni di degrado.

L’obiettivo carmignanese, è di far diventare le piste ciclabili un collante tra i centri abitati e le aree verdi, che acquistano un valore ancora maggiore quando, come in questo caso, danno nuovo lustro agli argini dei corsi d’acqua. Il progetto “Le Vie dell’Acqua” include anche questi tracciati ed è caratterizzato da una visione di sviluppo sostenibile ed inclusiva, che possa curare un territorio per tanti anni cementificato.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa