Consiglio comunale a Montopoli, si parla anche della Cuc

A Montopoli in Val d'Arno la riunione del Consiglio Comunale si terrà Lunedì 31 /08/2020 alle ore 18,30 in modalità di videoconferenza secondo le modalità stabilite dal decreto sindacale n. 13 del 22.04.2020. Di seguito l'odg.

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 NOMINA SCRUTATORI

3 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 22/05/2020

4 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 28/07/2020

5 Prosecuzione della gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno. Approvazione convenzione

6 RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.42 DEL 28/07/2020. RETTIFICA ALLEGATO A) CONTO DEL BILANCIO AI FINI DELLA TRASMISSIONE ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)

7 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 132 DEL 05.08.2020, ESECUTIVA ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 , DEL D.LGS.267/2000