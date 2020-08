Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in una nota annuncia che è partita l'installazione dei termoscanner negli uffici pubblici del Comune di Firenze.

"Al via l’installazione di 20 termoscanner nelle sedi principali del Comune (Palazzo Vecchio, piazza San Martino, via Mannelli, via Giotto, via Nicolodi, piazza Artom) e nei 5 Quartieri. Organizziamo il rientro a settembre negli uffici pubblici garantendo controlli e sicurezza". Si parte da Palazzo Vecchio.