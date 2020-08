Da Ue 154 milioni alla Toscana finanziati al 100%, Giani: "Motore per rilancio e ripartenza"

“Una notizia importante che accende il motore della Toscana e che ci dà un segnale concreto di ripartenza e rilancio” . Così il candidato della coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni regionali Eugenio Giani commenta lo stanziamento da parte della Ue di oltre 154milioni alla Toscana. La Commissione europea ha appena approvato la modifica del Programma operativo della Toscana, che reindirizza appunto questa cifra dal Fondo Ue di sviluppo regionale verso misure relative al coronavirus.

“Sono orgoglioso – prosegue Giani- che la Toscana sia una delle prime regioni a poter usufruire di questa flessibilità che rappresenta un'opportunità concrete per piccole e medie imprese, scuole e sanità. La Commissione Europea – prosegue Giani- ha chiaro che ci sono necessità e bisogni su cui solo stando uniti saremo più forti. E da oggi, con questi aiuti, la Toscana sarà più forte . La Toscana- ha sottolineato ancora Giani - è stata fra le prime regioni italiane a beneficiare della Coronavirus Response Investment Initiative (Crii), che autorizza flessibilità supplementare nell'uso dei fondi regionali per fronteggiare la pandemia di Covid -19. “un segnale importante- conclude Giani- che mette al primo posto le persone e il lavoro, priorità indispensabile per la nostra ripartenza”