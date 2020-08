Eccidio del Padule, Picchianti (FdI) replica al sindaco: "Strumentalizza i valori di cui si erge a paladino"

Carissimo Signor Sindaco,

dopo queste intense giornate all'insegna della memoria, desidero esprimerLe tutta la mia personale riconoscenza e quella di Fratelli d'Italia, il partito che rappresento.

Le dico grazie per l'instancabile opera di ricordo che anno dopo anno anche il nostro Comune di Fucecchio si impegna a portare avanti.

Le stragi nazi-fasciste hanno dilaniato le nostre comunità e la storia ci impone di ricordarle affinchè non avvenga mai più niente di anche lontanamente simile e così tragico.

La presenza di due simboli laici come il tricolore della sua fascia e il bianco-nero del nostro gonfalone avvicina tutti i cittadini in un momento così profondo com'è quello del ricordo di tanti innocenti.

Seppure fossi distante dal luogo della commemorazione di Vinca circa due ore di macchina, tramite lei ero presente anche io. Sa, la cerimonia si svolgeva di lunedì e chi di professione non fa l'amministratore, alle 8 timbra il cartellino e può arrivare a stare anche 12 ore lontano dalla propria famiglia pur di portare a casa un normalissimo stipendio da impiegato.

Ho partecipato con viva commozione alla cerimonia unitaria di Stabbia di Domenica e le parole riguardo ad un presunto uso strumentale dei rappresentanti di forze politiche di destra che ieri sera ha affidato ad un post strappa-like, mi appaiono estremamente offensive e fuori luogo. Così finisce, purtroppo, per strumentalizzare e mancare di rispetto a quei valori di cui si erge a paladino e in cui tutti noi ci riconosciamo perchè fondanti del nostro vivere e sentire comune.

Non credo di necessitare di cerimonie pubbliche per acquistare visibilità, Lei e i suoi vari ospiti candidati a Presidente e consigliere nelle file del suo partito, potete dire altrettanto? Come sa, chi le risponde condivide a pieno i valori della democrazia. E posso anche capire la difficoltà che ancora esiste nella costruzione di una memoria condivisa, ma non potrò mai accettare la strumentalizzazione politica di quei morti innocenti che, dopo quasi 80 anni, cercano ancora pace.

Vittorio Picchianti, Candidato al Consiglio Regionale per Fratelli d'Italia e portavoce per Fucecchio di Fratelli d'Italia