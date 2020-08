Festa sull'Aia, La Serra in strada. Salta il Palio di San Regolo

Festa sull'Aia in programma a La Serra (San Miniato), di seguito il programma

Festa della Madonna Regina della Pace e di San Regolo

Programma Religioso;

Martedì 1 Settembre ore 21,30 Festa di San Regolo, S. Rosario in processione a piedi fino a Bucciano

Sabato 5 Settembre ore 18,00 S. Messa prefestiva in suffragio di tutt i benefattori

Domenica 6 Settembre

ore 21.30 S. Messa all'aperto celebrata da don Federico Cifelli, seguirà la processione in onore della Madonna Regina della Pace per le vie del paese.

FESTA SULL'AIA

Sabato 5 Settembre

ore 20.00 Cena all'aperto su prenotazione entro giovedì 3 settembre

ore 21.30 Cinema sotto le stelle.

Domenica 6 Settembre

ore 15,30 inizia la Festa sull'Aia, rievocazione degli antichi mestieri, mostra di foto degli anni che furono. Mercatino e spettacolo di magia per i bambini con il Mago Pallonio.

Ore 17,00 Presentazione del Libro "Le nostre radici " di Franco Polidori

Ore 23,00 Estrazione della lotteria

Quest'anno non si disputerà il XLI Palio di San Regolo, corsa nei sacchi fra le contrade San Regolo, La Pieve, Palagio e Mulinaccio, il più antico palio del comprensorio. Durante tutte le varie manifestazioni che si svolgeranno sulla piazza dietro la chiesa, sarà sempre aperto lo stand gastronomico con pizze, ciaccini, bibite, costate e dolci, oltre alla tradizionale fiera di beneficenza.

Per prenotazioni cena:

Francesca (Edicola) 057143125, o Stefano (Agraria) 0571460000

Fonte: Ufficio stampa