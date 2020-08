Ciclismo in strada a Gambassi Terme, il ritorno dopo il lockdown

Si è tenuto quest'oggi il 52esimo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa, competizione ciclistica regionale riservata agli Under23 che ha avuto luogo a Gambassi Terme. La particolarità dell'evento è quello di essere uno dei pochi eventi ciclistici tornati in presenza dopo il lockdown. Erano presenti 5 partenti per squadra, ad eccezione della società organizzatrice, la Gs Maltinti Lampadari.

Per ottemperare alle regole anti-covid della Federazione Ciclistica Italiana, spiega il sindaco Paolo Campinoti, la partenza ha avuto luogo direttamente in località Case Nuove. Agli atleti sono stati fatti test prima dell'inizio delle gare e con periodicità per monitorare le loro condizioni di salute. Nelle direttive è previsto anche un comitato anticontagio nato per controllare i varchi d’ingresso ed illustrare i comportamenti e le misure di prevenzione da rispettare all’interno del sito di gara.

Un altro momento sportivo per la cittadina valdelsana è avvenuto nel pomeriggio. A margine della corsa ciclistica, è stato inaugurato il nuovo campo sportivo di Via Fermi a Gambassi Terme. Dopo la cerimonia sono stati aperti i cancelli per far accedere ai presenti al nuovo spazio.

Vince Tiberi del Team Colpack

Nuovo successo per il Team Colpack Ballan a Gambassi Terme. A tagliare per primo il traguardo è stato il laziale Antonio Tiberi che si è aggiudicato il Gran Premio Chianti Colline d'Elsa per Under 23, svoltosi a pochi chilometri da Firenze. Una corsa di 120 km disputata a 42km/h di media in 2h:49'.

Il portacolori del team Colpack Ballan ha preceduto Kevin Colleoni (Biesse Arvedi) e Nicolò Buratti (Pedale Scaligero).

In un finale impegnativo, con un arrivo posto in salita, il duo Luca Rastelli e Antonio Tiberi ha effettuato un perfetto gioco di squadra con Rastelli che ha provato l'azione da lontano, lanciando di fatto Tiberi.

Sono proprio i 2 protagonisti a raccontare il finale. "Sono partito ai meno 5 dall'arrivo - spiega Rastelli - cercando l'azione di forza e sono entrato in testa nell'ultimo tratto. Credo di aver dimostrato di essere in crescendo e di essere stato utile per il team".

"A me toccava un ruolo di controllo e stopper - aggiunge Tiberi - una volta raggiunto Luca sono partito ai 300 metri. Il finale era in salita e ho anticipato la volata, entrando in testa nella esse che precedeva l'arrivo, riuscendo così ad avere la meglio sugli avversari. Una bella soddisfazione e ora mi aspetta il Giro Under 23, dove speriamo di continuare ad essere protagonisti".

CLASSIFICA:

1 Antonio Tiberi (Colpack Ballan) 120 km a 42 km/h media in 2h:49':00"

2 Kevin Colleoni (Biesse Arvedi)

3 Nicolò Buratti (Pedale Scaligero)

4 Filippo Conca (Biesse Arvedi)

5 Andrew Bidwell (Overall Tre Colli)

8 Luca Rastelli (Colpack Ballan)