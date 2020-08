I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti nel comune di Monteroni d'Arbia in località Podere S. Girolamo, per l'incendio di un tetto ventilato di un'abitazione in costruzione. Il tempestivo intervento ha limitato i danni dell'incendio ad una sola delle due falde del tetto senza coinvolgere la parte strutturale.

Sul posto 2 automezzi e 7 unità.