Io non Rischio: prosegue la marcia verso l'11 ottobre

Prosegue la marcia di avvicinamento alla giornata dell’11 ottobre per la campagna IO NON RISCHIO 2020. Queste le prossime tappe in programma:

- FORMAZIONE DEI COMUNICATORI DI PIAZZA: a partire dal 24 agosto sono stati programmati gli incontri in DAD (didattica a distanza) dei formatori io non rischio con le organizzazioni di volontariato.

- FORMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI coinvolti nella campagna: il team INR di Regione Toscana inizierà il 9 settembre la formazione, che prevede 9 moduli per un totale di 4 ore e 30; seguiranno gli incontri con le Province di Massa-Carrara e Lucca per l’organizzazione della piazza “fisica” prevista per il centenario del sisma in Garfagnana e Lunigiana

- PIAZZA VIRTUALE INR 11 OTTOBRE: prosegue il lavoro di preparazione delle piazze virtuali da parte di tutti i soggetti coinvolti (DPC; Regione, Formatori e OdV).

Fonte: Regione Toscana