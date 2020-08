Lamporecchio Legge, rassegna culturale ai Giardinetti

Dal 28 agosto al 12 settembre si terrà a Lamporecchio “Lamporecchio Legge”, una rassegna di iniziative culturali promosse dall'Amministrazione Comunale e realizzate da Scripta Manent che si svolgerà nel parco storico 'I Giardinetti'. Si alterneranno incontri per bambini e per adulti, fra laboratori e presentazioni di libri. Il primo appuntamento, venerdì 28 agosto alle ore 18, è dedicato a grandi e piccoli con i “Racconti sugli scogli” (Ed. Khymeia, 2019) di Elisabetta Innocenti e Giovanni Martinelli.

Gli incontri con gli autori continuano sabato 29 agosto, alle ore 18, con la presentazione del libro “O forse no” (Robin Edizioni, 2019) di Maria Valentina Luccioli, lamporecchiana che, con questa sua prima opera, è attualmente in finale al Premio letterario nazionale “Clara Sereni”. La rassegna prevede altri due appuntamenti per adulti con due autori toscani: Giampaolo Simi con “I giorni del giudizio” (Editore Sellerio, 2020) sabato 5 settembre alle ore 18, iniziativa che si terrà in collaborazione con il Circolo di lettura Italia Donati; sabato 12 settembre, sempre alle ore 18, la livornese Alice Cappagli presenterà “Ricordati di Bach” (Einaudi, 2020).

Ma “Lamporecchio Legge” è anche laboratori per bambini, con incontri all’aria aperta dedicati a tanti temi diversi. Per conoscere l’intero programma è possibile consultare il sito o la pagina Facebook della “Biblioteca Don Siro Butelli di Lamporecchio”.

Tutta la rassegna si svolgerà in ottemperanza alle norme vigenti di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le sole iniziative dedicate ai bambini, totalmente gratuite, sarà necessaria la prenotazione telefonando in orario di apertura al pubblico della biblioteca allo 0573-800659.

Fonte: Comune di Lamporecchio