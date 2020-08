Libeccio Trail all'Isola d'Elba annullato, rimborsi agli iscritti

Gli organizzatori del Libeccio Trail ci hanno provato fino all’ultimo, l’adozione dei nuovi protocolli sanitari pur rendendo estremamente difficoltoso l’allestimento di una gara complessa come un trail non aveva comunque frenato la voglia di allestire la gara per il prossimo 20 settembre, ma alla fine si è dovuta accettare la realtà: quest’anno il Libeccio Trail non ci sarà, l’appuntamento è rinviato all’aprile 2021 sperando che per allora si possa correre tutti insieme.

Troppe le incertezze legate a una gara diversa da tutte le altre, soprattutto per la sua collocazione geografica, l’Isola d’Elba, il che comporta un complesso lavoro legato alla logistica e agli spostamenti. La situazione attuale non dà sicurezze, anzi l’evoluzione della pandemia rischiava, proseguendo nella volontà di allestire la prova, di portare nell’isola toscana tanti appassionati (l’interesse per la gara era altissimo e le iscrizioni erano già arrivate in numero importante) che poi alla resa dei conti potevano anche trovarsi nell’impossibilità di gareggiare. Per questo si è preferito, a un mese dalla data di effettuazione, prendere una decisione definitiva, seppur sofferta.

Tutti coloro che avevano già effettuato l’iscrizione riceveranno il rimborso completo, sperando che vogliano poi riavvicinarsi a questo bellissimo evento in primavera, quando i sentieri del Libeccio Trail offriranno uno spettacolo di colori impossibile da descrivere, lungo il nuovo tracciato con partenza da Sant’Andrea lungo 23 km per quasi 1.700 metri di dislivello, che a questo punto sarà “battezzato” nel 2021. C’è da attendere qualche mese in più e da sperare che la situazione generale diventi più sostenibile. E’ solo un arrivederci, verso un giorno che sarà sicuramente di festa, ancor più che negli anni scorsi.

Per informazioni: Associazione Il Libeccio, tel. 349.3322928, www.facebook.com/libecciotrai

Fonte: Ufficio Stampa