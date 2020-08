Miss Montecatini 2020, le finali

La dodicesima edizione del concorso Miss Montecatini 2020 arriva alle fasi finali. Riproposte le tre serate alle Terme Tettuccio con due semifinali, il 26 agosto e 2 settembre, e la finalissima in programma per il 9 settembre.

La difficile situazione in cui ci siamo venuti a trovare ha stravolto completamente i progetti iniziali, ma la manifestazione non si è voluta fermare e tra mille difficoltà ha voluto dare un senso di continuità e anche di fiducia per il prossimo futuro, spinta dall'entusiasmo delle decine di ragazze che da tutta la Toscana si sono iscritte al concorso.

A condurre le tre serate ci sarà Noemi Puntorno, 22 anni di Monsummano, concorrente nel 2014 quando per la prima volta la finale si svolse nello stabilimento termale. Prossima alla laurea come scultrice all'Accademia di Firenze, si diletta nella recitazione di opere teatrali e cortometraggi cinematografici. Ad aiutarla sul palco le vincitrici delle ultime tre edizioni del concorso, Gaia Pardini, Serena Sestini e Fatima Emiro. Quest'ultima sarà anche la coreografa del concorso vista la sua lunga esperienza nel campo della danza, nonostante la giovane età. Curiosità per i nuovi balletti che insegnerà alle concorrenti.

Alla cura del look ci penseranno Sandro & Stefano parrucchieri, ormai al loro terzo anno, mentre al trucco una nuova entrata, Homa 91, un istituto di bellezza di recente apertura a Montecatini , ma già affermato. Gli abiti delle conduttrici saranno proposti da Sposa Moderna Atelier mentre ai bouquet delle Miss ci penserà Verdemaniaeventi. Altre aziende importanti che hanno dato il loro contributo per la realizzazione dell'evento sono Bartolozzi Assicurazioni e Link – Tutto per la connessione, negozio di recente apertura.

Le foto e le riprese video saranno a cura di Foto Silvestri e Studio Fotografico Rosellini che già con i numerosi casting hanno avuto modo di far valere le loro qualità tecniche e umane. Il Centro Danza Artefact farà mostra dei propri allievi mentre Camilla Gammuto darà prova delle proprie capacità vocali, ormai ospiti fissi a tutti gli appuntamenti di Miss Montecatini.

Nella seconda semifinale del 2 settembre ci sarà la presentazione ufficiale della Prima Squadra e della Juniores del Montecatini Calcio che si appresta ad affrontare la nuova stagione mentre per il Montecatiniterme Basketball ci sarà una rappresentanza visto che la squadra è in via di costruzione.

Per la vincitrice un anno da testimonial delle Terme di Montecatini con numerosi servizi fotografici e video per promuovere i trattamenti estetici e curativi dei vari stabilimenti oltre a presenziare ai maggiori eventi in città.

L'appuntamento è per mercoledì 26 agosto con la prima semifinale alle Terme Tettuccio a partire dalle ore 21.00 per conoscere le prime 12 finaliste. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al 347 0754061, mentre foto e video della serata saranno visibili sui social del concorso.