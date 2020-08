Mondiali di Ciclismo, Montecatini mette a disposizione 11mila posti per l'accomodation

L'ipotesi dei Campionati Mondiali di Ciclismo in Toscana prende piede e i comuni si stanno muovendo in tal senso. Dopo la disponibilità data dal Comune di Peccioli, per voce del sindaco Renzo Macelloni, un altro primo cittadino sta pensando di ospitare gli atleti e lo staff (in gergo tecnico si chiama accomodation). Parliamo di Montecatini Terme, come ha annunciato Luca Baroncini.

Ecco cosa segnala in un suo post su Facebook: "Ho parlato già ieri con il Sindaco di Peccioli (PI), dopo che domenica scorsa assieme al Dott. Franco Pacini che ringrazio avevamo contattato il Presidente della Federazione Ciclistica Di Rocco, per offrire ufficialmente la disponibilità da parte di Montecatini Terme di far parte del pool dei Campionati Mondiali di Ciclismo nel caso in cui l’UCI scelga di farli in Toscana. In particolare possiamo essere la sede ideale per l’accomodation di tutti gli addetti ai lavori, squadre, atleti e seguito, con i nostri 11.000 posti letto, la grande tradizione di accoglienza, la posizione strategica e il bellissimo contesto di città.

Il confronto è stato positivo e la disponibilità è reciproca, se come detto i mondiali si disputeranno nelle nostre zone. Siamo ancora all’inizio ma ci siamo. Non solo: stiamo predisponendo insieme a questo evento, che potrebbe dare lavoro a pieno regime al comparto alberghiero, anche iniziative uniche e strutturali per diversificare in modo permanente l'offerta turistica, in particolare riguardo ad una mobilità sostenibile rivolta al mondo del cicloturismo e del ciclismo".