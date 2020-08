Mugello, estate piena di musica nei musei e dintorni

Estate in musica in Mugello con “Il Museo in Musica”. Prosegue la rassegna musicale nei musei del territorio promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello con Associazione Sound, Associazione Musicale Scuola di Musica Dario Vettori-Liutaio e Associazione Culturale Camerata de' Bardi.

In questo fine settimana, precisamente sabato 29 agosto, a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto di musica jazz del “Bob Jay Trio” al Chini Museo-Villa Pecori Giraldi alle 21,30. Nel weekend successivo sono due gli appuntamenti: sabato 5 settembre a Badia di Moscheta (Museo del Paesaggio storico dell'Appennino), a Firenzuola, si esibiscono alle 18, in un concerto corale, i Na'Ara Vocal Ensemble e Mulieris Voces mentre domenica 6 settembre, ancora musica jazz, stavolta agli scavi di Frascole, Dicomano, alle 18,30 con Florence Jazz Ensemble. Sempre a settembre: sabato 12 a Londa (centro storico) alle 21 concerto di Sound Ensemble, jazz e non solo, e sabato 19 a Grezzano (Borgo S. Lorenzo), alle 16,30, nell'area del Museo Casa d'Erci la Camerata De' Bardi Trio proporrà musica folk. Il concerto dei SoundGospelTrain previsto inizialmente a Rufina lo scorso 30 luglio, sarà recuperato in data da destinarsi.

Ingresso gratuito.

Info: wwww.uc-mugello.fi.it, www.mugellotoscana.it

Fonte: Ufficio Stampa Unione Comuni del Mugello