Regionali 2020, Progetto Pontedera: "Obiettivo è guardare a sinistra"

Progetto Pontedera è per sua natura un insieme di donne e uomini con esperienze politiche e sen-sibilità diverse.

E’ parte della maggioranza politica che ha sostenuto Matteo Franconi a Sindaco di Pontedera in virtù di un programma di governo partecipato e condiviso. E’ un'esperienza politica radicata sul ter-ritorio.

Ci unisce la convinzione della necessità per questo paese che le sinistre discutano nella maniera più ampia e laica a partire dagli enti locali e che si confrontino per avviare percorsi comuni al di là delle momentanee differenze di vedute elettorali sulle alleanze per il governo del territorio.

Alle elezioni regionali auspichiamo un voto che marchi una forte contrarietà verso la destra leghista e sosteniamo la necessità di aumentare in modo significativo il peso di quelle forze politiche che hanno costruito un programma centrato sui temi fondanti della sinistra sia all'interno della coalizione di centro sinistra sia in piena autonomia.

I cittadini si rechino alle urne valutando con attenzione i programmi, unico elemento su cui si possono misurare i candidati e il loro operato qualora venissero eletti.

Ricordiamo che la legge elettorale toscana permette l'utilizzo del voto disgiunto, al quale gli elettori possono fare ricorso. E’ possibile votare un candidato presidente di una forza politica che si è pre-sentata da sola o in coalizione ed esprimere nel contempo la preferenza ad una lista diversa.

Progetto Pontedera auspica che questa possibilità venga utilizzata votando una delle due liste “Comunità Civica Toscana” o “Toscana a Sinistra” per avere un parlamento regionale con una forte connotazione di sinistra.

I candidati presidenti sono prevalentemente uomini; vogliamo che sia valorizzata la presenza femminile ed invitiamo pertanto gli elettori ad esprimere almeno una preferenza per una donna presente nelle liste elettorali di sinistra e centrosinistra.

A Settembre si voterà anche per il referendum costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari; Progetto Pontedera ha già espresso la propria contrarietà a tale riforma e dà indi-cazione di votare NO ad una riforma inutile , volta a restringere ulteriormente gli spazi di demo-crazia e rappresentanza nel nostro paese senza alcun beneficio per i cittadini.

Progetto Pontedera