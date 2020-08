Regionali, il Comune di Cerreto Guidi invita a controllare e ritirare la tessera elettorale

In vista delle elezioni regionali per scegliere il Presidente della Regione ed il Consiglio regionale della Toscana e del referendum costituzionale sulla legge di riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre, il Comune di Cerreto Guidi invita i cittadini a verificare il possesso della tessera elettorale e la presenza di spazi liberi per il timbro di sezione.

Chi ha smarrito o esaurito gli spazi della tessera necessari per votare, deve recarsi all’ufficio elettorale in via V. Veneto, 8 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30) per il ritiro della nuova tessera con un documento di identità. In caso di esaurimento degli spazi occorre portare con sè la vecchia tessera e mostrarla all’Ufficio elettorale.

La tessera elettorale può essere ritirata da una persona delegata.

Chi ha preso la residenza di recente nel Comune di Cerreto Guidi (ed è in possesso della tessera rilasciata dal vecchio Comune di residenza), ha ricevuto in questi ultimi giorni una comunicazione di invito a ritirare la nuova tessera elettorale, mentre chi ha cambiato la residenza, rimanendo sempre nel territorio comunale di Cerreto Guidi, ha ricevuto a casa, in questi ultimi giorni, il tagliando di aggiornamento da apporre sulla vecchia tessera elettorale.

Tenuto conto delle misure anti-Covid, si fa presente che l’accesso all’ufficio elettorale avverrà solo su appuntamento, da fissare preventivamente al numero 0571.906234, oppure direttamente con l’ufficio elettorale al numero 0571.906204.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0571906204, dal lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 o inviare una mail a: elettorale@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa