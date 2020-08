Rete idrica in Via Castiglioni, al via i lavori di estensione

Sono in partenza i lavori di estensione della rete idrica in Via Castiglioni, nel territorio comunale di Montespertoli. L'intervento è reso possibile da un co-finanziamento di Comune, Acque SpA e privati e consiste nell'estensione della rete dalla Strada Provinciale 80 fino alla collina di Castiglioni. Lo studio di fattibilità tecnico-economica prevedeva un costo complessivo di 210.000 euro, comprensivo di posa in opera della nuova condotta di distribuzione e stacchi necessari agli allacciamenti da parte delle utenze che insistono sulla via.

Si tratta di un investimento molto atteso dalle realtà produttive e dagli abitanti della zona e tale modello di ripartizione degli impegni e dei costi costituisce un primo esempio di sinergia da sfruttare per completare le estensioni idriche che ancora servono in altre parti del territorio comunale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa