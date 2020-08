Riapre la Fondazione Montanelli Bassi

Da martedì 1 settembre la biblioteca della Fondazione torna ad essere aperta con il consueto orario invernale (martedì, giovedi, sabato e domenica 15-19). Sarà altresì possibile, per piccoli gruppi, visitare le Stanze di Indro Montanelli e la collezione Arturo Checchi.

Continueranno comunque le limitazioni legate al rispetto delle normative vigenti anticovid_19 ovvero

-le distanze di sicurezza e la limitazione a otto posti per gli studenti presso la sala lettura (possibile prenotare il posto inviando una mail a info@fondazionemontanelli.it o contattando telefonicamente, negli orari di apertura, lo 057122627. Si accettano anche messaggi via whatsapp al 3281289087)

-l'obbligatorietà di indossare l'apposita mascherina protettiva

-l'igienificazione delle mani, possibile anche utilizzando l'apposito dosatore all'ingresso.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi