Sassaiola contro la polizia, il sindaco ringrazia le forze dell'ordine

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, con l’assessore al Sociale Anna Galleni e la presidente della commissione Commercio Marzia Paita si è recato oggi presso la sede del commissariato di Polizia di Stato e presso la Caserma dei Carabinieri di Carrara per ringraziare il personale intervenuto sabato sera a Marina di Carrara: «Hanno gestito la situazione con grande correttezza e cautela. Se così non fosse stato le cose sarebbero anche potute degenerare ulteriormente. La città di Carrara è con voi» ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando che di contro la condotta dei ragazzi protagonisti dei disordini «è stata ingiustificabile e immotivata». Il sindaco ha rilanciato l’appello ai giovani affinché vivano «il loro tempo libero e i momenti di svago in modo sano e civile», rivolgendosi ancora una volta alle loro famiglie per invitarle a «seguire con attenzione e sostenere i ragazzi, anche e soprattutto quando attraversano momenti di difficoltà». «Avete agito da professionisti, in una situazione molto critica – ha ribadito Anna Galleni - Siete stati davvero eccezionali e la città lo ha apprezzato. Lo confermano le tante manifestazioni di solidarietà che giustamente vi stanno arrivando. Auspico che i provvedimenti a carico di questi giovani rappresentino per loro un momento di riflessione e di crescita ».

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio stampa