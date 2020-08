Intorno alle 10.30 di oggi, 25 agosto, un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Bure Vecchia Nord. Il motociclista, un 42enne, è stato sbalzato di molti metri dopo l'impatto con l'auto. Sul posto la polizia municipale che sta valutando la dinamica dell'incidente. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pistoia.