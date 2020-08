Scuola, SdS e sindaci Mugello: "Il personale effettui il test sierologico"

Ritorno a scuola il 14 settembre in Toscana, e il presidente e la Giunta della Società della Salute Mugello insieme ai sindaci invitano il personale scolastico, docente e non docente, a prenotare ed effettuare il test sierologico (gratuito e su base volontaria) tramite i medici di medicina generale o gli ambulatori dell'Azienda sanitaria. Come disposto dal Ministero della Salute lo screening è rivolto al personale docente e non docente, che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali.

In Toscana lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente è scattato lo scorso 20 agosto e potrà essere effettuato fino al 5 settembre, e comunque prima dell’avvio dell’attività scolastica. La Regione ha appositamente sviluppato una app e una piattaforma online per prenotare il test e ricevere l’esito.

Per effettuare lo screening il personale scolastico dovrà rivolgersi in via prioritaria direttamente al proprio medico di medicina generale, che registrerà in tempo reale l’effettuazione e l’esito del test sierologico tramite l'app #ascuolainsalute (esito in circa 10 minuti e referto dal medico). Se invece ci si rivolge alle strutture ambulatoriali delle Asl, si potrà prenotare autonomamente il test sierologico attraverso il sito https://rientroascuola.sanita.toscana.it scegliendo il giorno e l’ora: l'esito sarà consultabile direttamente nel proprio FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico -, all’indirizzo http://fascicolosanitario.regione.toscana.it.

Fonte: Ufficio Stampa