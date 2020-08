"Una strada e una statua per Mazzinghi": mozione FdI a Pontedera

Franco Valleggi e Matteo Arcenni chiedono l'intitolazione di una via e l'installazione di una statua a Pontedera per Sandro Mazzinghi. I due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno presentato una mozione per ricordare il pugile recentemente scomparso.

"Ci ha lasciati Alessandro Mazzinghi,. Un atleta che ha scritto la storia del pugilato italiano, portando Pontedera e l’Italia intera sul tetto del mondo. Un campione nello sport e nella vita che ha improntato la sua esistenza ai più alti valori di sportività e lealtà che sono stati d’esempio per generazioni intere. Un simbolo della nostra città che dovrà esser ricordato a memoria futura. Perciò chiediamo l’intitolazione di una strada pubblica di futura realizzazione e l’apposizione di una statua raffigurativa all’interno di una delle rotatorie della nostra città".