Trattore si ribalta a Zambra, conducente in ospedale

Incidente oggi, 25 agosto, intorno alle 18.15, in cui è rimasto coinvolto un mezzo agricolo in località San Lorenzo Alle Corti-Cascina alla rotatoria di via Cammeo e via del cimitero. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Vicopisano, i carabinieri ed i vigili del fuoco

Il trattore, che circolava su strada, si è ribaltato dopo la rottura di una ruota. Dopo essersi ribaltato, il mezzo agricolo ha perso carburante, ed è stato messo in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco. Il conducente è stato preso in cura dal 118.

L'uomo, un 71enne residente a Pisa, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.