Università di Siena, gli studenti tutor incontrano le matricole

Per chi si è già iscritto e per chi invece è ancora è alle prese con la scelta del corso di laurea l'Università di Siena organizza giovedì 27 agosto un incontro con i tutor, studenti esperti iscritti già da qualche anno, dal titolo “Obiettivo immatricolazione”.

Dalle ore 11 sarà attiva una virtual meeting room, alla quale ci si potrà collegare comodamente da casa per un'informazione “da studente a studente”, informale ed efficace, e per conoscere i servizi online di Ateneo. Gli studenti tutor saranno a disposizione per rispondere a domande sui corsi, la procedura di immatricolazione, le borse di studio, i test di accesso, i test di livello della lingua inglese, la compilazione del piano di studi e tanto altro.

Per le prenotazioni e per collegarsi alla virtual room si può consultare la pagina https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/evento/obiettivo-immatricolazione-0.

Sempre nel portale orientarsi.unisi.it sono pubblicate tutte le informazioni per immatricolarsi e per orientarsi nella scelta tra i 71 corsi di laurea che compongono l'offerta formativa dell'Università di Siena per il prossimo anno accademico. Oltre all'appuntamento di giovedì con i tutor, è possibile incontrare virtualmente anche i docenti e contattare il personale dell'Ufficio Orientamento e Tutorato per chiarire tutti i dubbi nel momento della scelta del percorso di studi.