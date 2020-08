Vera Bagni compie 100 anni a Castelfiorentino, la festa con i parenti

Domenica 16 agosto è stato tempo di festeggiare i 'primi' 100 anni di Vera Bagni, nata a San Gimignano nel 1920 e residente in centro a Castelfiorentino.

L’arzilla zia continua adessere autosufficiente, vive in casa sua, si reca da sola in banca, dal dottore, alla posta, in chiesa, a fare la spesa, dal fisioterapista ed a compiere tutte quelle attività che la quotidianità richiede .

Per festeggiare il suo centesimo compleanno ha invitato tutti i suoi parente in un ristorante di Castelfiorentino e circondata da tutti i nipoti e bisnipoti (Mauro, Paolo, Sonia, Antonella, Cristina , Irene , Giulia e Stefano) ha passato qualche ora di relax e serenità durante la quale ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga vita.