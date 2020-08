Veronesi (Pd) querelato dal commissario provinciale della Lega Recaldin

“Ho appena appreso dal sito di "Lucca in Diretta" di essere stato querelato da Andrea Recaldin, in qualità di commissario provinciale della LEGA, in quanto, a suo dire, avrei profondamente offeso «il suo partito, i suoi sostenitori, i militanti e gli elettori». Bene! La difesa dei valori prima di tutto, ci vedremo in tribunale” dice il maestro Alberto Veronesi, candidato del Pd alle Regionali e destinatario della querela.

I fatti si riferiscono al 9 agosto scorso, quando in piazza Campioni a Viareggio stava per iniziare il comizio di Matteo Salvini. “Nell’occasione – aggiunge Veronesi - io non ho insultato nessuno. Al contrario sono stato oggetto di minacce e di epiteti non riferibili «Dovete morirete tutti voi comunisti, comunista di m…, ebreo di m.…» Io mi sono semplicemente limitato a dire: «Benvenuti nella terra dell’accoglienza e della civiltà, dove non si scherza con l’antifascismo». Ci sono i video a dimostrarlo. Ma, soprattutto, c’è poi stato il riconoscimento delle mie ragioni da parte della candidata Susanna Ceccardi che, pochi giorni dopo, ha raccolto il mio invito a salire su a Sant’Anna di Stazzema per rendere omaggio alle vittime della strage nazifascista. La mia vittoria, ad oggi, è tutta politica. Presto lo sarà anche in un'aula di Tribunale".

Fonte: Ufficio Stampa