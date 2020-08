Villa Giannini a Forcoli e fondo commerciale a Pisa, li vende il Comune

Il Comune di Pisa mette in vendita tramite asta pubblica immobili di proprietà non funzionali alla attività istituzionale. In particolare sono stati pubblicati su realestatediscount.it una villetta di 413 mq nel comune di Palaia e un terreno edificabile residenziale di 2.160 mq a Marina di Pisa. Il prezzo a base d’asta per la prima è di 270.804 euro, e per il terreno è di 247.578 euro. L’asta pubblica rimarrà aperta fino al prossimo 21 settembre.

La doppia vendita rientra nel piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune che ha visto l’affidamento a un advisor per le attività di due diligence immobiliare, di stima e marketing per la vendita, locazione o l’affitto degli immobili. Le due proprietà sono le prime ad essere poste in vendita, tramite l’attività dell’advisor.

Sempre nei giorni scorsi è stato pubblicato anche un avviso per la locazione a uso commerciale di un fondo in località Porta Nuova, presso il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, via Fazio degli Umberti, s.n.c. Link a https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio-bando/29344/avviso-per-la-locazione-ad-uso-comemrciale-fondo-in-via-pietrasantina-via-fazio-degli-uberti.html.

Villa in vendita a Forcoli Si tratta di una villa unifamiliare, denominata “Villa Giannini” nel comune di Palaia (PI), nella frazione di Forcoli, via Dante Alighieri n.13. L’accesso al fabbricato avviene da un cancello pedonale posto sulla strada principale e da due accessi carrabili posti ai lati del giardino. L’edificio è costituito da un volume isolato su lotto, si sviluppa su 2 livelli fuori terra e 1 livello interrato accessibile solamente dall’esterno. I 2 livelli fuori terra sono collegati da un unico ampio scalone interno. Completa la proprietà un giardino esclusivo sul fronte strada. Il piano seminterrato è formato da due ampi vani ad uso magazzini e deposito vino. Il piano terra (rialzato) è composto da piccolo terrazzo, ingresso, pranzo, cucina, dispensa, ampio soggiorno, corridoio, studio, lavanderia e bagno; i vani studio e cucina sono direttamente accessibili dall'esterno. Il piano primo, è composto da sei vani adibiti a camera, due bagni, ripostiglio e ampio disimpegno. L’immobile è dotato dei principali impianti utili alle normali esigenze abitative. Lo stato manutentivo degli impianti presenti risulta pessimo e necessiterebbe di una revisione generale ai fini dell'ammodernamento e dell’adeguamento normativo (Superficie commerciale: 413,17 mq). Link a https://www.realestatediscount.it/aste-immobili/villa-unifamiliare-su-3-livelli-11224

Terreno a Marina di Pisa Si tratta di un terreno edificabile, posizionato in area urbana, adiacente a ovest con via Milazzo, ad est da via Lamberto Orlandi e a nord e a sud da lotti con abitazioni. È composto per la maggior parte da erba incolta, presenta una morfologia prevalentemente pianeggiante. Il mare dista circa 280 metri dal terreno. La porzione di terreno edificabile si affaccia su un parco pubblico di recente costruzione nel quale sono presenti aree gioco per bambini, zone alberate con tavoli e sedie, piste ciclopedonali ecc. Destinazione urbanistica: residenziale Peep. Categoria di intervento: nuova costruzione (Totale superficie: 2.160 mq). Link a https://www.realestatediscount.it/aste-immobili/terreno-edificabile-residenziale-di-10-539-mq-11307).

Per i bandi di gara pubblicati, la presentazione delle offerte segrete, che devono necessariamente essere in aumento rispetto al prezzo base, pena l’esclusione, deve avvenire tramite consegna delle domande in plico sigillato all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 di lunedì 21 settembre. Insieme all’offerta, il richiedente dovrà dimostrare la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia pari al 10% del prezzo a base d’asta, versata presso la tesoreria comunale. È possibile presentare offerte anche per l’assegnazione di più lotti, ognuna con specifico plico. Il contraente per ciascun lotto verrà individuato sulla base dell’offerta economica più alta rispetto al prezzo base fissato. I modelli per presentare le offerte, l’avviso con gli allegati e le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito web del Comune nella sezione Bandi di Gara - Altri Bandi. Per informazioni può essere contattata la Direzione Patrimonio, alla mail patrimonio@comune.pisa.it

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa