Vinicio Capossela presenta il video girato alla mostra di Modigliani

Nel febbraio scorso il cantautore Vinicio Capossela ha voluto cantare la sua famosa canzone “Modì” a Livorno, città natale di Amedeo Modigliani, nel centenario della scomparsa del grande pittore e scultore, all’interno della mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”, al Museo della Città.

Una esposizione di grande successo organizzata dal Comune di Livorno e dall’Istituto “Restellini” di Parigi, curata da Marc Restellini, dove si potevano ammirare 26 opere di Modigliani delle collezioni Netter e Alexandre, oltre a centinaio di altri capolavori rappresentativi della École de Paris.

Da quella esibizione è nato un emozionante videoclip, girato tra i quadri dell’artista livornese e quelli della sua ultima amatissima compagna Jeanne Hebuterne. Un video tutto dedicato al grande Modì, Modigliani: il titolo della canzone e dell’omonimo album di Capossela, del 1991, è un gioco di parole che richiama sia il termine francese "maudit" ossia, maledetto, sia il nome di Modigliani.

Insieme al cantautore si è esibito nell’occasione il fisarmonicista livornese Massimo Signorini, con il quale Capossela ha ricreato l’atmosfera malinconica e struggente dei bistrot parigini di inizio ‘900, dove Modigliani beveva e ricordava la sua Livorno, rimpianta, amata e insieme detestata.

Il videoclip della performance (video shooting, editing and color grading by Pixel Line di Matteo Rosellini) è poi rimasto “congelato” per alcuni mesi a causa dell’emergenza Covid-19 e del sopraggiunto lockdown.

Ma, finalmente, il video sarà presentato domenica 30 agosto alle ore 21 in piazza del Luogo Pio (proprio di fronte al Museo della Città nel quale è stato girato), in occasione di Effetto Venezia e dintorni, manifestazione di spettacolo, arte, cultura in programma a Livorno negli ultimi due week-end di agosto (21-22-23 e 28-29-30).

A presentare il videoclip alla città e a tutti gli appassionati, saranno il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, nel corso di un appuntamento durante il quale si parlerà di musica, arte e non solo.

La proiezione, che rientra nelle celebrazioni livornesi per il centenario di Modigliani, troverà spazio all’interno di “Welcome on sofà”, un salotto culturale ideato e animato dagli attori Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro nell’ambito di “Effetto Venezia e dintorni”.

Fonte: Comune di Livorno - ufficio stampa