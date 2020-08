'Yemen, nonostante la guerra' al Chiostro di Santa Maria Novella

Domenica 30 agosto alle ore 21:30 all’interno del Chiostro Grande della Basilica di Santa Maria Novella, il gruppo di Medici Senza Frontiere (MSF) di Firenze sarà presente alla visione del documentario “Yemen, nonostante la guerra” incentrato su uno dei conflitti più nascosti e taciuti dai media di tutto il mondo e dove MSF è attiva ormai da molti anni, supportando il sistema sanitario colpito da una crisi diffusa in tutto il Paese.

Presenti alla proiezione l’autrice del documentario, Laura Silvia Battaglia, e la dott.ssa Valentina Burzio, pediatra di MSF, che porterà la sua testimonianza sulla missione svolta in Yemen. La proiezione è organizzata da Middle East Now Festival nell’ambito di Spazio Alfieri “Cinema nel Chiostro”.

Il documentario è frutto del lavoro di Laura Silvia Battaglia, giornalista italo-yemenita che ha vissuto per alcuni anni nel paese.

Yemen, nonostante la guerra, oltre a parlare del conflitto è il primo documentario che racconta la società civile che resiste nel paese in guerra e lo fa attraverso la voce del maestro che fonda una scuola nella sua casa, della ragazza che studia musica contro il volere dei propri cari o del giornalista che si sostituisce all’ispettore di polizia per ristabilire la giustizia e del regista che sfida la censura producendo il primo film yemenita dopo 20 anni.

“Ho inciso nella memoria ogni singolo istante di una delle esperienze più intense che abbia vissuto finora. Da qualche tempo l’area di Khamer sembra essere un’oasi parzialmente più protetta dai bombardamenti rispetto ad altre zone del Paese, ma si possono toccare con mano tutte le ripercussioni dirette e indirette di una guerra che da anni sta dilaniando il paese. Impossibilità da parte della popolazione ad accedere alle strutture sanitarie, risorse economiche in via di esaurimento, epidemie dovute alla riduzione delle coperture vaccinali o alle scarse condizioni igieniche: tutti fattori che incidono pesantemente sullo stato di salute del popolo yemenita e, come accade spesso, i bambini sono tra i primi a pagarne le conseguenze” racconta la dr.ssa Valentina Burzio di MSF.

Valentina Burzio lavora a Firenze presso il dipartimento di emergenze dell’Ospedale Meyer e collabora con MSF dal 2016. Ha svolto missioni a Quetta (Pakistan), a Maiduguri (Nigeria) e a Khamer in Yemen, un piccolo villaggio a 2400 metri di altitudine nel nord del Paese, su uno degli altopiani del governatorato di Amran. In questa comunità Valentina ha lavorato come pediatra a fianco di medici, infermieri e ostetriche yemeniti per la cura di bambini e neonati che l’ospedale statale accoglie e che MSF supporta, fornendo farmaci, risorse umane e attrezzatura logistica.

Apertura biglietteria e ingresso dalle ore 20:45.

Prenotazione posti online sul sito Spazio Alfieri, al link https://www.spazioalfieri.it/

