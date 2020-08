Arrestato 59enne a Pisa, doveva scontare oltre 3 anni di reclusione

Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Pisa hanno organizzato un articolato servizio di controllo del territorio, che ha visto la partecipazione delle Stazioni dipendenti, unitamente a personale della Sezione Operativa, del 6° Battaglione “Toscana” di Firenze e di un’unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore. Nel corso dei controlli è stato arrestato un italiano di 59 anni, in esecuzione di un provvedimento di pena concorrenti per reati contro il patrimonio, emesso dalla Procura di Pisa, dovendo scontare una condanna di 3 anni, 7 mesi e 3 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato condotto presso il carcere di Pisa. Sempre durante lo svolgimento del servizio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un tunisino di 40 anni, per aver ceduto, in Viale Gramsci, un grammo di eroina ad un giovane del luogo.