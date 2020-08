Arrestato per danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Nella serata di ieri, 25 agosto, i Carabinieri della Stazione di Castelfiorentino hanno arrestato per i reati di danneggiamento, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale un uomo originario del Pakistan trentenne, con precedenti di polizia, senza fissa dimora.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 19 di ieri 25 agosto, nei pressi di Piazza Gramsci del comune di Castelfiorentino dove i Carabinieri si trovavano in sosta durante un servizio di perlustrazione finalizzato al controllo del territorio.

Improvvisamente si è avvicinato il 30enne che, in evidente stato di agitazione psicofisica e senza giustificato motivo, ha cominciato a dare calci all’auto di servizio danneggiandola leggermente.

A quel punto, i militari sono scesi dal veicolo per fermarlo ed identificarlo ma ciò non è stato immediatamente possibile in quanto, dopo aver inveito con frasi ingiuriose e minacciose nei loro confronti, ha aggredito con calci alle gambe uno dei due provocandogli delle contusioni.

Bloccato non senza difficoltà, è stato poi accompagnato in caserma per lo svolgimento delle attività di rito, tratto in arresto e trasferito al carcere di Sollicciano